Curva sempre più giù: 838 nuovi casi e 40 decessi. Tasso positività allo 0,4% (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 838 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 753 di ieri ma soprattutto i 1.197 di sabato scorso, a conferma di un trend ancora in discesa. Con 224.493 tamponi, molecolari e ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 26 giugno 2021) Sono 838 iCovid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 753 di ieri ma soprattutto i 1.197 di sabato scorso, a conferma di un trend ancora in discesa. Con 224.493 tamponi, molecolari e ...

Advertising

MRZ1977 : RT @ilRomanistaweb: 'Quando entrò in campo Agostino si girò verso la Sud e lesse questo striscione: 'Ti hanno tolto la Roma, non la tua cur… - iltutor : RT @ilRomanistaweb: 'Quando entrò in campo Agostino si girò verso la Sud e lesse questo striscione: 'Ti hanno tolto la Roma, non la tua cur… - LeleRoma1976 : RT @ilRomanistaweb: 'Quando entrò in campo Agostino si girò verso la Sud e lesse questo striscione: 'Ti hanno tolto la Roma, non la tua cur… - valeriorenzi : RT @ilRomanistaweb: 'Quando entrò in campo Agostino si girò verso la Sud e lesse questo striscione: 'Ti hanno tolto la Roma, non la tua cur… - carlac61 : RT @ilRomanistaweb: 'Quando entrò in campo Agostino si girò verso la Sud e lesse questo striscione: 'Ti hanno tolto la Roma, non la tua cur… -