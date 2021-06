Babylon' s Fall sarà esclusivamente online | confermato il cross-play PC e PS4 PS5

(Di sabato 26 giugno 2021) In queste ultime ore, sono state diffuse diverse informazioni importanti su's, il prossimo titolo action di Platinum Games, pubblicato da Square-Enix, grazie alla diffusione di un video diario degli sviluppatori. Nel filmato in questione, visibile qui di seguito, vengono confermati alcuni dettagli che dovrebbero finalmente chiarire i dubbi più importanti dei futuri giocatori. Fra le informazioni essenziali, citiamo il fatto che il titolo"always", quindi richiederà una connessione ad internet perenne. Purtroppo, non si potrà giocare offline.'s, ...

... PlatinumGames ha fatto la sua comparsa durante l'E3 2021, durante lo showcase Square Enix Presents: Summer, dove lo sviluppatore ha offerto un'altra occhiata a's, un titolo action che ...Una presentazione che risale ormai al 2018, e in questo lasso di tempo Platinum ha continuato a lavorare e mostrare in pubblico diversi altri giochi come (un altro lungodegente)'s. Dopo ...Square-Enix e Platinum Games svelano nuovi dettagli su Babylon's Fall, attraverso un video pubblicato su Youtube in giapponese che vi riporto a fine ...Babylon's Fall sarà un gioco solo online e supporterà il cross-play tra PC e console PlayStation, come confermato dagli sviluppatori stessi.. Babylon's Fall sarà un gioco solo online e suppo ...