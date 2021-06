Temptation Island: tentatrice smascherata da una segnalazione (Di venerdì 25 giugno 2021) Secondo una recente segnalazione arrivata a Deianira Marzano, una delle tentatrici di questa edizione di Temptation Island starebbe mentendo a tutti. La giovane in questione, di cui non si conosce il nome, sarebbe infatti fidanzata da diverso tempo! Mercoledì 30 giugno andranno in onda le nuove puntate di Temptation Island, che tornerà a tenere compagnia al pubblico con la nona edizione. Alla conduzione è stato confermato, di nuovo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 25 giugno 2021) Secondo una recentearrivata a Deianira Marzano, una delle tentatrici di questa edizione distarebbe mentendo a tutti. La giovane in questione, di cui non si conosce il nome, sarebbe infatti fidanzata da diverso tempo! Mercoledì 30 giugno andranno in onda le nuove puntate di, che tornerà a tenere compagnia al pubblico con la nona edizione. Alla conduzione è stato confermato, di nuovo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

qvelbar : Quale altro programma trash ti aspetta? — Estate tempo vuoto per me, temptation island non lo guardo - CorriereCitta : #TemptationIsland 2021, nomi e foto di #tentatori e #tentatrici: ecco chi sono - regardezm0i : ci siamo quasi a breve saremo in quel periodo dell’anno in cui passeremo le serate a commentare il trash di temptation island - ileg89 : @Lunetta_abyss Io non vedo l'ora di commentare Temptation Island - comeanimamai : HANNO PRESO UN AMICO DI MIO FRATELLO A TEMPTATION ISLAND COME TENTATORE STO MORENDO TRA L'ALTRO GIOVEDÍ DEVONO FARSI UN TATUAGGIO INSIEME?? -