F1, Carlos Sainz: “Concentrati sui problemi della macchina, speriamo di essere al massimo per le qualifiche” (Di venerdì 25 giugno 2021) Non il venerdì che sognava Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari, infatti, non ha troppa voglia di sorridere al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Stiria, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring (dove si correrà anche il Gran Premio d’Austria nel corso del prossimo weekend) la Ferrari procede ancora con il morale sotto i tacchi dopo quando accaduto a Le Castellet. La pessima gara del Gran Premio di Francia sta, oggettivamente, condizionando anche questo primo scorcio di fine settimana del Gran Premio della Stiria. La conferma arriva anche da ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) Non il venerdì che sognava. Il pilotaFerrari, infatti, non ha troppa voglia di sorridere al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Stiria, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul tracciato del Red Bull Ring (dove si correrà anche il Gran Premio d’Austria nel corso del prossimo weekend) la Ferrari procede ancora con il morale sotto i tacchi dopo quando accaduto a Le Castellet. La pessima gara del Gran Premio di Francia sta, oggettivamente, condizionando anche questo primo scorcio di fine settimana del Gran PremioStiria. La conferma arriva anche da ...

