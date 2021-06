All Together now, Giuliana Danzè con il volto tumefatto dopo l'aggressione del compagno: «Voglio denunciare ciò che è accaduto» (Di venerdì 25 giugno 2021) Giuliana Danzè con il volto tumefatto suoi social. Giuliana Danzè, 26 anni di Benevento, nota al pubblico per le sue partecipazioni ai programmi tv All Together now 2 e The Voice, ha... Leggi su leggo (Di venerdì 25 giugno 2021)con ilsuoi social., 26 anni di Benevento, nota al pubblico per le sue partecipazioni ai programmi tv Allnow 2 e The Voice, ha...

Advertising

sabrina07062011 : RT @MarceVann: Allora, questo lo posto io, così chi vuole, può unire insieme cavalli da battaglia vecchi e nuovi: la new entry é #HaStatoGr… - RaffyB_68 : RT @MarceVann: Allora, questo lo posto io, così chi vuole, può unire insieme cavalli da battaglia vecchi e nuovi: la new entry é #HaStatoGr… - Gazzettino : Giuliana Danzè mostra il volto tumefatto, l'ex concorrente di All Together Now denuncia: «Io picchiata dal mio comp… - icaro_diretto : RT @MarceVann: Allora, questo lo posto io, così chi vuole, può unire insieme cavalli da battaglia vecchi e nuovi: la new entry é #HaStatoGr… - BiwiMobu : RT @MarceVann: Allora, questo lo posto io, così chi vuole, può unire insieme cavalli da battaglia vecchi e nuovi: la new entry é #HaStatoGr… -