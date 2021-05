Traffico Roma del 24-05-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 24 maggio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovati incidente su Viale Palmiro Togliatti nel quartiere Don Bosco con rallentamenti all’incrocio con via Filomusi Guelfi in direzione di via Tiburtina anche nel quartiere africano Ci sono rallentamenti per un incidente in via tigre all’incrocio con via di Santa Maria Goretti rallentamenti persu Flaminia Salaria e Cassia in direzione del centro code sulla via di Marco Simone verso la Nomentana ed anche sulla Nomentana da Fonte Nuova a Verso il raccordo anularee rallentamenti sull’Aurelia dal raccordo a via Aurelia Antica e sull’Appia tra Ciampino e il raccordointenso è rallentato anche sulla diramazione dinord tra Settebagni e il grande raccordo anulare poi sul raccordo in carreggiata esterna e rallentamenti tra Prenestina e ...