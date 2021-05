De Zerbi | tre anni di alto livello al Sassuolo Adesso può esportare il suo calcio in Europa

(Di lunedì 24 maggio 2021) L’avventura tra Roberto Dee ilè finita con la vittoria di ieri sera contro la Lazio e il sogno di portare i neroverdi in Conference League. Il tecnico bresciano ha concluso il suo ciclo dopo trediconfermando quanto di buono avesse fatto intravedere nelle passate esperienze. La separazione al termine della stagione si sapeva da tempo, gli stessi diretti interessati hanno annunciato e confermato l’addio di Deil tecnico potràil suoincon lo Shakhtar Donetks mostrando le sue qualità soprattutto in Champions League. Gli ultimi trei risultati hanno parlato per De, un undicesimo posto al suo primo anno ...

Advertising

Elo9999 : @PagineRomaniste De Zerbi vai a cagare i tre gol di Verona dati a tavolino dove li metti? - news_modena : Sassuolo-Lazio, De Zerbi: “Il bilancio di questi tre anni sarà chiuso dopo quest’ultima partita” - sassuolonews : De Zerbi e il bilancio dei tre anni a Sassuolo: 'E' positivo ma non sono mancate le difficoltà' - _SiGonfiaLaRete : #Sassuolo, i saluti di #DeZerbi in conferenza stampa - CanaleSassuolo : Sassuolo-Lazio, De Zerbi: “Il bilancio di questi tre anni sarà chiuso dopo quest’ultima partita” -

Ultime Notizie dalla rete : Zerbi tre

SASSUOLO 6.5 Delascia con la qualificazione europea solo sfiorata. Un grande girone di ... Per il terzo anno consecutivo, la Fiorentina gioca col fuoco e si avvicina più allepeggiori che ...... nonostante Deabbia rimarcato più volte come l'ivoriano sia un talento che può esplodere da un momento all'altro . Cinque gol eassist sono un bottino niente male per un classe 2000 che ...Serie A 2021/2022: le squadre partecipanti alla massima serie del calcio italiano rimarranno venti, con tre novità interessanti salite dalla cadetteria ...Sabato 22 maggio e Domenica 23 maggio, appuntamento con la Serie A, in campo per la trentottesima giornata, ultima giornata del campionato ...