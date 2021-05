Stresa | precipita una cabina della funivia sul Mottarone | sono 14 i morti C' è anche una cosentina di 27 anni

Advertising

tg2rai : #UltimOra, precipita la funivia Stresa-Mottarone, 8 le vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto. 2 ba… - TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - Agenzia_Ansa : Salgono a tredici le vittime della tragedia della funivia del Mottarone. I carabinieri: 'Si è staccato cavo portant… - GonzaInterista : RT @TgrRaiPiemonte: +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeggeri… - Ansa_Umbria : Cade funivia, 14 le vittimeMorto uno dei bambini feriti -

L'impianto collega il Piazzale Lido dialla vetta della montagna che divide il Lago Maggiore da quello di Orta. "Il tragico incidente alla funivia- Mottarone suscita profondo dolore ...Secondo la sindaca diMarcella Severino tra i morti ci sono anche degli italiani residenti in provincia di Varese , un turista inglese e anche un bimbo di 2 anni . La funivia parte da, ...Salgono a 14 le vittime del grave incidente alla funivia Stresa-Mottarone, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola, dove una cabina è caduta in uno dei punti più alti del percorso. E' morto anche il ...La cabina è crollata in un tratto boscoso e impervio. La disperazione della sindaca LE IMMAGINI: I soccorritori in azione attorno alla cabina ...