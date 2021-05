Eurovision, Maneskin su Rtl 102.5: “Il prossimo passo? Suonare sulla luna!” (Di lunedì 24 maggio 2021) MILANO – I Maneskin, che hanno trionfato all’Eurovision Song Contest 2021 con la loro “Zitti e buoni” e hanno riportato in Italia un premio che mancava da 30 anni e che prima di loro soltanto due artisti erano riusciti a conquistare, ieri mattina sono stati ospiti a sorpresa durante “L’Indignato Speciale” su RTL 102.5 per raccontare l’esperienza e le emozioni a caldo subito dopo la vittoria: “Siamo molto stanchi, ma contenti. Tutte le nostre storie cominciano così: eravamo noi Gigliola Cinquetti e Toto Cotugno, era destino che condividessimo questo riconoscimento”. E poi: “Quello che ci differenzia dagli altri e che ci ha permesso di arrivare sino a questo risultato è che non abbiamo mai smesso di crederci, siamo sempre stati onesti, non abbiamo mai cambiato nulla per quella che poteva sembrare convenienza, ma siamo rimasti sinceri e uniti. Ci siamo ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 24 maggio 2021) MILANO – I, che hanno trionfato all’Song Contest 2021 con la loro “Zitti e buoni” e hanno riportato in Italia un premio che mancava da 30 anni e che prima di loro soltanto due artisti erano riusciti a conquistare, ieri mattina sono stati ospiti a sorpresa durante “L’Indignato Speciale” su RTL 102.5 per raccontare l’esperienza e le emozioni a caldo subito dopo la vittoria: “Siamo molto stanchi, ma contenti. Tutte le nostre storie cominciano così: eravamo noi Gigliola Cinquetti e Toto Cotugno, era destino che condividessimo questo riconoscimento”. E poi: “Quello che ci differenzia dagli altri e che ci ha permesso di arrivare sino a questo risultato è che non abbiamo mai smesso di crederci, siamo sempre stati onesti, non abbiamo mai cambiato nulla per quella che poteva sembrare convenienza, ma siamo rimasti sinceri e uniti. Ci siamo ...

