Errani-Vickery in tv: data, orario, canale e diretta streaming qualificazioni Roland Garros 2021 (Di domenica 23 maggio 2021) Sara Errani affronterà Sachia Vickery, in occasione del primo turno delle qualificazioni al Roland Garros 2021. L’azzurra, specialista sul rosso, tenterà di disinnescare il tennis energico e potente dell’avversaria statunitense, provando a far valere la sua affinità con la terra. Dal canto suo, Vickery cercherà di dar fastidio a Errani collezionando vincenti e non offrendo ritmo all’italiana. Il match andrà in scena lunedì 24 maggio sul Campo 13, a partire dalle ore 10.30. La diretta televisiva dell’incontro sarà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky), con live streaming fruibile dagli abbonati su Eurosport Player e Dazn. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti ai propri ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Saraaffronterà Sachia, in occasione del primo turno delleal. L’azzurra, specialista sul rosso, tenterà di disinnescare il tennis energico e potente dell’avversaria statunitense, provando a far valere la sua affinità con la terra. Dal canto suo,cercherà di dar fastidio acollezionando vincenti e non offrendo ritmo all’italiana. Il match andrà in scena lunedì 24 maggio sul Campo 13, a partire dalle ore 10.30. Latelevisiva dell’incontro sarà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky), con livefruibile dagli abbonati su Eurosport Player e Dazn. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti ai propri ...

