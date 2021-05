Atalanta-Milan, Maldini: “Traguardo meritato. Donnarumma? Non posso dire nulla” (Di domenica 23 maggio 2021) “Il Traguardo è meritato, ci abbiamo creduto e abbiamo sofferto. Ora dobbiamo dimenticare quel che è stato il Milan di Berlusconi, perché gli investimenti sono diversi. Noi dobbiamo essere creativi, Pioli e la squadra hanno fatto un lavoro fantastico, ma non deve essere un punto di arrivo. Donnarumma? Era uno dei più contenti. Ci sarà tempo per parlare di rinnovo, adesso non posso dire nulla“. Queste sono le dichiarazioni del direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, dopo la vittoria per 2-0 sull’Atalanta e la qualificazione in Champions League. Sulla sua esperienza da dirigente: “Non ci sono rimpianti – ha detto a Sky Sport – Potevamo fare meglio alcune cose, ma alla fine siamo stati premiati. Molte ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) “Il, ci abbiamo creduto e abbiamo sofferto. Ora dobbiamo dimenticare quel che è stato ildi Berlusconi, perché gli investimenti sono diversi. Noi dobbiamo essere creativi, Pioli e la squadra hanno fatto un lavoro fantastico, ma non deve essere un punto di arrivo.? Era uno dei più contenti. Ci sarà tempo per parlare di rinnovo, adesso non“. Queste sono le dichiarazioni delttore tecnico del, Paolo, dopo la vittoria per 2-0 sull’e la qualificazione in Champions League. Sulla sua esperienza da dirigente: “Non ci sono rimpianti – ha detto a Sky Sport – Potevamo fare meglio alcune cose, ma alla fine siamo stati premiati. Molte ...

