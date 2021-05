Anniversario strage di Capaci, se la Giustizia in Italia è ormai un feticcio (Di domenica 23 maggio 2021) Oggi ricorre l’Anniversario della strage di Capaci. Sono passati 29 anni da quel doloroso 23 maggio 1992 in cui il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di Polizia della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo furono trucidati da una bomba sull’autostrada A29, a pochi chilometri da Palermo. Cosa Nostra, fiaccata dal maxi-processo istruito da Falcone, rialzava la testa violentemente inaugurando la nerissima stagione delle stragi mafiose. Anno dopo anno la celebrazione di questo triste Anniversario per la storia d’Italia assume sempre più le sembianze di un feticcio. Come un feticcio è ormai la credibilità della Magistratura in Italia, fatta a pezzi negli ultimi trent’anni anni dallo ... Leggi su urbanpost (Di domenica 23 maggio 2021) Oggi ricorre l’delladi. Sono passati 29 anni da quel doloroso 23 maggio 1992 in cui il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di Polizia della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo furono trucidati da una bomba sull’autostrada A29, a pochi chilometri da Palermo. Cosa Nostra, fiaccata dal maxi-processo istruito da Falcone, rialzava la testa violentemente inaugurando la nerissima stagione delle stragi mafiose. Anno dopo anno la celebrazione di questo tristeper la storia d’assume sempre più le sembianze di un. Come unla credibilità della Magistratura in, fatta a pezzi negli ultimi trent’anni anni dallo ...

ligabue : Il 23 maggio, 29° anniversario della Strage di Capaci, mettiamo un lenzuolo bianco ai nostri balconi per dire No al… - Agenzia_Ansa : Al via dal porto di Palermo le celebrazioni per l'anniversario della strage di Capaci. Sulla banchina Maria Falcone… - GDF : #23maggio 1992-2021 “XXIX Anniversario della Strage di Capaci” #GDF #NoiconVoi #metodofalcone #followthemoney… - Roberto_Fico : A Palermo per l’anniversario della Strage di #Capaci. Nostro compito è farci carico delle idee e dell’esempio di Fa… - AnnaRDelorenzo : RT @clelialino1: Buongiorno a tutti?? Nel 29 esimo anniversario della strage di Capaci,riporto l'indignata lettera scritta da Arcangela,la m… -