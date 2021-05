Vaccini, Fedriga: 'Giusto ampliare le fasce per coprire i vuoti nell'agenda' (Di sabato 22 maggio 2021) 'Credo che le Regioni stiano rispettando di fatto tutto il programma vaccinale nazionale. Se dopo, come giustamente veniva detto, è utile ampliare dei target per non lasciare vuoti nelle agende ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 22 maggio 2021) 'Credo che le Regioni stiano rispettando di fatto tutto il programma vaccinale nazionale. Se dopo, come giustamente veniva detto, è utiledei target per non lasciaree agende ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaccinare 'soggetti fragili, over 60 e cittadini che presentano comorbilità' resta la priorità, ma 'questi ultimi g… - tiberiobagnarol : RT @Agenzia_Ansa: Il commissario Figliuolo alle Regioni: 'Aumentare il contributo dei medici per i vaccini'. Fedriga: 'Giusto ampliare le f… - SandroBonomi2 : RT @Agenzia_Ansa: Il commissario Figliuolo alle Regioni: 'Aumentare il contributo dei medici per i vaccini'. Fedriga: 'Giusto ampliare le f… - Agenzia_Ansa : Il commissario Figliuolo alle Regioni: 'Aumentare il contributo dei medici per i vaccini'. Fedriga: 'Giusto ampliar… - Ansa_Fvg : ++ Vaccini: Fedriga, giusto ampliare fasce per coprire vuoti ++. Ottimo rapporto con Figliuolo, Regioni stanno risp… -