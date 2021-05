Salerno | cade in dirupo a Palinuro | muore una bimba di 4 anni

Advertising

Una bambina di circa 4 anni ha perso la vita a Palinuro, frazione di Centola (in provincia di) . Da quanto si apprende la piccola, nel primo pomeriggio, stava percorrendo un sentiero in compagnia dei suoi genitori quando, per cause ancora in corso di accertamento, precipitata in un ...Avellino . Con l'elezione di Pasquale Pisano alla presidenza del Consorzio Asi di Avellinoanche l'ultimo fortino demitiano l'ex leader dc lapidario commenta così sul momento vissuto ...di'.La piccola stava percorrendo un sentiero con i genitori quando è precipitata per circa 30 metri. Inutili i soccorsi ...Una bambina di circa 4 anni ha perso la vita a Palinuro, frazione di Centola (in provincia di Salerno). Da quanto si apprende la piccola, nel primo pomeriggio, stava percorrendo un sentiero in compagn ...