Rivoluzione in difesa: con l’addio di Koulibaly il Napoli punterebbe uno fra Senesi e Pau Torres (Di sabato 22 maggio 2021) Il Napoli cerca di ripartire in vista della prossima stagione: l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta i differenti scenari di mercato che possono interessare la società azzurra, specialmente in fase difensiva con le possibili cessioni e conseguenti acquisti. Tenendo ben a mente che il bilancio del 2020 del Napoli segna 19 milioni in rosso, l’obiettivo del patron azzurro è quello di sfoltire il monte ingaggi: sicuro della partenza è Nikola Maksimovic mentre è ancora in forse Kalidou Koulibaly. Dovesse partire anche il senegalese, il Napoli punterebbe forte su Marcos Senesi (24 anni, di proprietà del Feyenoord) o Pau Torres (24 anni, di proprietà del Villareal). Il difensore argentino del Feyenoord è valutato 15 milioni di euro mentre lo spagnolo ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 maggio 2021) Ilcerca di ripartire in vista della prossima stagione: l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, riporta i differenti scenari di mercato che possono interessare la società azzurra, specialmente in fase difensiva con le possibili cessioni e conseguenti acquisti. Tenendo ben a mente che il bilancio del 2020 delsegna 19 milioni in rosso, l’obiettivo del patron azzurro è quello di sfoltire il monte ingaggi: sicuro della partenza è Nikola Maksimovic mentre è ancora in forse Kalidou. Dovesse partire anche il senegalese, ilforte su Marcos(24 anni, di proprietà del Feyenoord) o Pau(24 anni, di proprietà del Villareal). Il difensore argentino del Feyenoord è valutato 15 milioni di euro mentre lo spagnolo ...

Advertising

napolista : Gazzetta: De Laurentiis aspetta un’offerta buona per Koulibaly Sarà rivoluzione in difesa. Gli undici milioni lord… - infoitsport : La probabile formazione della Fiorentina: rivoluzione in difesa e sulle fasce. Confermati il centrocampo e la coppi… - Fiorentinanews : La probabile formazione della #Fiorentina: rivoluzione in difesa e sulle fasce. Confermati il centrocampo e la copp… - rolandinoANZIO : @iuiu87 Fossi Lotito: nuovo ds; a Inzaghi direi 'dal prossimo anno difesa a 4 con annessa rivoluzione rosa. Se ti s… - bennyamino8634 : RT @ilgiornale: I rilievi della Corte Ue sul processo Mediaset impongono al governo di correggere mali atavici: disparità tra accusa e dife… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione difesa Calciomercato Napoli: sarà rivoluzione nel reparto difensivo, tutti i nomi Si prepara una mini rivoluzione estiva nella difesa del Napoli, anche Koulibaly a rischio. I nomi nella lista di Giuntoli Non siamo ancora entrati nella fase operativa del mercato, ma di nomi se ne fanno tanti nell'...

Gazzetta: De Laurentiis aspetta un'offerta buona per Koulibaly Sarà rivoluzione in difesa. Gli undici milioni lordi pesano sul bilancio. In lizza Senesi e Pau Lopez. Via anche Hysaj e Maksimovic La Gazzetta, con Maurizio Nicita, fa il punto sulle trattative di mercato ...

La probabile formazione della Fiorentina: rivoluzione in difesa e sulle fasce. Confermati il centrocampo e la coppia Vlahovic-Ribery fiorentinanews.com CdS | Lazio, verso la rivoluzione a centrocampo @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Il futuro è dietro l’angolo e sono tanti i nodi da sciogliere per la Lazio del futuro. Se in difesa serviranno innesti import ...

Gazzetta: De Laurentiis aspetta un’offerta buona per Koulibaly Sarà rivoluzione in difesa. Gli undici milioni lordi pesano sul bilancio. In lizza Senesi e Pau Lopez. Via anche Hysaj e Maksimovic ...

Si prepara una miniestiva nelladel Napoli, anche Koulibaly a rischio. I nomi nella lista di Giuntoli Non siamo ancora entrati nella fase operativa del mercato, ma di nomi se ne fanno tanti nell'...Saràin. Gli undici milioni lordi pesano sul bilancio. In lizza Senesi e Pau Lopez. Via anche Hysaj e Maksimovic La Gazzetta, con Maurizio Nicita, fa il punto sulle trattative di mercato ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Il futuro è dietro l’angolo e sono tanti i nodi da sciogliere per la Lazio del futuro. Se in difesa serviranno innesti import ...Sarà rivoluzione in difesa. Gli undici milioni lordi pesano sul bilancio. In lizza Senesi e Pau Lopez. Via anche Hysaj e Maksimovic ...