Advertising

TuttoAndroid : Recensione Huawei Band 6: la più bella delle smartband - C0d3r_ : #Huawei Band 6: una delle migliori smart band del mercato -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Huawei

... passatemi il termine, eredità un po' di "Cina" come accade su Xiaomi e (ormai accadeva) su... Hardware, batteria e prestazioni Come detto ad inizio, Oppo ha fatto la strana (e ......76" 1344 x 2772 px RAM 8 GB Frontale 13 Mpx ?/2.4 Fotocamera 50 Mpx ?/1.9 Batteria 4400 mAh Confronta Scheda Tecnica Vedi i prezzi notizieMate 30 Pro 8.0 CPU octa 2.86 GHz Display ...Il foro della fotocamera frontale c'è, ma in condizioni normali non si vede. Durante l'uso un prisma proietta da un display secondario l'immagine mancante, all'attivazione della fotocamera ruota e las ...Lo smartphone gaming di nubia è stato aggiornato con diverse specifiche, alcune anche esclusive: fra queste il display da 165Hz e la ventolina integrata. Rimane, comunque, qualche problema di stampo s ...