Quei 177 migranti con il reddito di cittadinanza

(Di sabato 22 maggio 2021) Non erano residenti in Italia, ma percepivano ilminimo. Il danno complessivo arrecato alle casse dello Stato ammonta a circa 140.590,64 euro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Quei 177

ilGiornale.it

... un primo vaglio era già stato effettuato dall'Inps che aveva respinto 50 richieste, per cui 200 sono risultati gli effettivi percettori, dei quali benritenuti in posizione irregolare, ovvero l'...... " La letteratura cambia davvero le cose quando urta contro la propria impotenza, alleandosi a... 176 -). *** La richiesta ostinata (e disattesa) da parte della Lonzi di una rispondenza, della ...I carabinieri della compagnia di Gioia Tauro hanno denunciato 177 migranti per illecita percezione del reddito di cittadinanza. L'operazione "Tentazione" ha riguardato i percettori del contributo stat ...I carabinieri nell'ambito dell’operazione denominata “Tentazione”, hanno nuovamente passato al setaccio i percettori di reddito di cittadinanza ...