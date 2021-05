No, non è vero che i vaccinati non possono donare il sangue (Di sabato 22 maggio 2021) Ancora una volta dobbiamo fare i conti con l’ennesima, stancante, monotona e ripetitiva bufala che sta circolando in rete nelle ultime ore. Questa volta l’ignoranza collettiva delle persone che credono a queste sciocchezze parte da un post pubblicato sui social e che ha come obiettivo screditare il vaccino anti-Covid 19. Secondo tale bufala, ai vaccinati sarebbe preclusa la possibilità di donare il sangue. LEGGI ANCHE –> L’allarmismo dei giornali sulla variante indiana, ma Pfizer afferma che il vaccino la contrasta In uno dei post pubblicati sui social si legge: “La Croce Rossa americana: i vaccinati non possono donare il sangue, perché il vaccino distrugge completamente i loro anticorpi naturali. Lo avevamo anticipato con i nostri studi, ora la conferma ufficiale”. ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 22 maggio 2021) Ancora una volta dobbiamo fare i conti con l’ennesima, stancante, monotona e ripetitiva bufala che sta circolando in rete nelle ultime ore. Questa volta l’ignoranza collettiva delle persone che credono a queste sciocchezze parte da un post pubblicato sui social e che ha come obiettivo screditare il vaccino anti-Covid 19. Secondo tale bufala, aisarebbe preclusa la possibilità diil. LEGGI ANCHE –> L’allarmismo dei giornali sulla variante indiana, ma Pfizer afferma che il vaccino la contrasta In uno dei post pubblicati sui social si legge: “La Croce Rossa americana: inonil, perché il vaccino distrugge completamente i loro anticorpi naturali. Lo avevamo anticipato con i nostri studi, ora la conferma ufficiale”. ...

