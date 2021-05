Napoli, ADL tenta l’ultimo assalto a Gattuso? Il retroscena (Di sabato 22 maggio 2021) Aurelio De Laurentiis domani tenterà l’ultimo assalto per convincere Gennaro Gattuso a restare sulla panchina del Napoli Il Napoli domani dovrà vincere per qualificarsi alla prossima Champions League: un obiettivo che sembrava irraggiungibile a fine gennaio e che ora è ad una vittoria di distanza. Domani ci sarà anche Aurelio De Laurentiis al Maradona. Come riporta Tuttosport, il presidente spera di poter festeggiare la qualificazione Champions negli spogliatoi e lì sferrare l’ultimo attacco per convincere Rino Gattuso a restare in panchina. Intanto le voci sul tecnico sono tante: Lazio su tutte, poi Fiorentina e la suggestione Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Aurelio De Laurentiis domani tenteràper convincere Gennaroa restare sulla panchina delIldomani dovrà vincere per qualificarsi alla prossima Champions League: un obiettivo che sembrava irraggiungibile a fine gennaio e che ora è ad una vittoria di distanza. Domani ci sarà anche Aurelio De Laurentiis al Maradona. Come riporta Tuttosport, il presidente spera di poter festeggiare la qualificazione Champions negli spogliatoi e lì sferrareattacco per convincere Rinoa restare in panchina. Intanto le voci sul tecnico sono tante: Lazio su tutte, poi Fiorentina e la suggestione Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

