Fisco | Bernini | ‘slogan Pd sui ricchi figlio di pregiudizio ideologico’

(Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Lo slogan del Pd in cui si intima all’ 1 per cento più ricco di ‘restituire’ al 99 per cento dei giovani èdi untipico della vecchia sinistra, che considera la ricchezza come un bene sempre e comunque sottratto indebitamente”. Così la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Che fa dire alla Meloni che su questa strada (menoe meno burocrazia) il premier "troverà ... La proposta di Letta è per la capogruppo al Senato Anna Mariasemplicemente "irricevibile". "...... agitandone le acque fino a richiedere l'intervento di Draghi, stavolta è il tema del. Con ... Forza Italia lo stoppa subito, con entrambi i capigruppoe Occhiuto: 'Proposta irricevibile, ...Roma, 22 mag. (Adnkronos) - "Lo slogan del Pd in cui si intima all' 1 per cento più ricco di 'restituire' al 99 per cento dei giovani è figlio di un pregiudizio tipico della vecchia sinistra, che cons ...A marcare le distanze all’interno della maggioranza, agitandone le acque fino a richiedere l’intervento di Draghi, stavolta è il tema del fisco. Con Enrico Letta che, per finanziare la sua proposta di ...