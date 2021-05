Fico | apertura Biennale dimostra che ripartenza è possibile

(Di sabato 22 maggio 2021) "Oggi è un giorno importante, è un giorno molto significativo, perché è lazione plastica di come la riparte è, di come siamo ripartiti, di come èfare un evento così ...

Advertising

paologaio71 : @sdavite110 @ilriformista @sole24ore @tg2rai @Roberto_Fico @luigidimaio Il thrash ed I partiti al suo interno non a… -

Ultime Notizie dalla rete : Fico apertura

askanews

Lo ha detto il presidente della Camera Roberto, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione della 17esima Biennale di Architettura di Venezia. 22 maggio 2021... pettinati o spettinati e chi più ne ha più ne metta…a me non importava unsecco. Per ... Perché a' vita è n'e cosce e' na chiasura e cascia . Ahgrrr. Ahgrrr. Puf. Puf. Puf. Puf! Ah, ...Venezia, 21 mag. (askanews) - 'Oggi è un giorno importante, è un giorno molto significativo, perché è la dimostrazione plastica di come la ...L'idea l'ha lanciata il segretario del Pd Enrico Letta secondo il quale «mi meraviglierebbe molto se gli altri Paesi europei non affrontassero ...