Conegliano Veneto contro i big del prosecco: respinto il ricorso dei consorzi contro il referendum comunale che vieta i pesticidi (Di sabato 22 maggio 2021) La guerra impossibile contro i Signori del prosecco. Da tre anni i cittadini di Conegliano Veneto, nel cuore delle colline trevigiane diventate Patrimonio dell’Unesco, attendono il referendum consultivo popolare per la messa al bando dei pesticidi in agricoltura. Il Comitato promotore si è trovato contro praticamente tutte le organizzazioni degli agricoltori, in un percorso ad ostacoli che ora li ha visti vincere una battaglia importante, anche se non decisiva. La Prima sezione del consiglio di Stato ha infatti espresso parere di inammissibilità sul ricorso straordinario che il mondo dell’agricoltura ha proposto al Presidente della Repubblica. A firmarlo erano stati Confagricoltura, Coldiretti, Confederazione Italiana ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) La guerra impossibilei Signori del. Da tre anni i cittadini di, nel cuore delle colline trevigiane diventate Patrimonio dell’Unesco, attendono ilconsultivo popolare per la messa al bando deiin agricoltura. Il Comitato promotore si è trovatopraticamente tutte le organizzazioni degli agricoltori, in un percorso ad ostacoli che ora li ha visti vincere una battaglia importante, anche se non decisiva. La Prima sezione del consiglio di Stato ha infatti espresso parere di inammissibilità sulstraordinario che il mondo dell’agricoltura ha proposto al Presidente della Repubblica. A firmarlo erano stati Confagricoltura, Coldiretti, Confederazione Italiana ...

