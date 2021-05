Rt nazionale oggi: l’indice di contagio ancora in calo a 0.78. Per la seconda settimana consecutiva si assiste a un decremento. L’occupazione delle terapie intensive è al 19% (Di venerdì 21 maggio 2021) l’indice di contagio Rt nazionale oggi, venerdì 21 maggio, è in calo a 0.78. Per la seconda settimana consecutiva si assiste a un decremento secondo il monitoraggio della Cabina di Regia. La scorsa settimana l’indice di contagio Rt nazionale era a 0.86. Secondo le ultime previsioni da lunedì anche la Valle d’Aosta andrà in zona gialla. Secondo l’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità tutte le regioni sono ora a rischio basso. L’occupazione delle terapie intensive è al 19%. Rt nazionale oggi: l’indice di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 21 maggio 2021)diRt, venerdì 21 maggio, è ina 0.78. Per lasia unsecondo il monitoraggio della Cabina di Regia. La scorsadiRtera a 0.86. Secondo le ultime previsioni da lunedì anche la Valle d’Aosta andrà in zona gialla. Secondo l’ultimo report dell’Istituto Superiore di Sanità tutte le regioni sono ora a rischio basso.è al 19%. Rtdi ...

