Elezioni a Milano, Sala: "Pd è mio azionista di maggioranza, ma bisogna aprire e guardare a M5s. Per ora, però, meglio andare separati" (Di venerdì 21 maggio 2021) Spiega di non dormire sonni tranquilli in vista del voto in autunno, nonostante Gabriele Albertini si sia sfilato dalla corsa per Palazzo Marino. Beppe Sala non sente già in pugno la riconferma di un nuovo mandato a sindaco, e al Corriere della Sera spiega che "a Milano centrodestra e centrosinistra si equivalgono. A spostare da una parte all'altra i voti sono i candidati. Per questo non mi sento la vittoria in tasca". Sala si augura dunque "un grande risultato elettorale del Pd", ma sottolinea "che si dovrebbe favorire la nascita di nuove forze politiche. Se da Milano arrivassero dei segnali, non sarebbe male per il Paese. È chiaro che il Pd è il mio 'azionista di maggioranza' a cui porto grande rispetto, ma è altrettanto chiaro, e lo dico da anni, che bisogna ...

