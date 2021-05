Sostegni bis, come cambiano i ristori. Nuovi aiuti in 3 tranche: a fine anno conguaglio per le attività che nel 2020 hanno visto calare gli utili (Di giovedì 20 maggio 2021) C’è il contributo “classico“, lo stesso già riconosciuto con il primo decreto, a cui si aggiungono quello basato sul nuovo calcolo del calo di fatturato e quello incentrato sul calo degli utili. Il decreto Sostegni bis, fresco di approvazione da parte del Consiglio dei ministri, destina complessivamente ai ristori a fondo perduto 15,4 miliardi di euro. Cosa cambia rispetto al passato? C’è il contributo automatico, per cui sono stati stanziati 8 miliardi: la stessa somma già riconosciuta col primo decreto Sostegni agli operatori economici colpiti dalla pandemia. Ma ci sono anche due novità. Innanzitutto, la possibilità di chiedere un ricalcolo del ristoro: non più in base al calo di fatturato nel 2020, ma nel periodo tra il 1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 rispetto al periodo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) C’è il contributo “classico“, lo stesso già riconosciuto con il primo decreto, a cui si aggiungono quello basato sul nuovo calcolo del calo di fatturato e quello incentrato sul calo degli. Il decretobis, fresco di approvazione da parte del Consiglio dei ministri, destina complessivamente aia fondo perduto 15,4 miliardi di euro. Cosa cambia rispetto al passato? C’è il contributo automatico, per cui sono stati stanziati 8 miliardi: la stessa somma già riconosciuta col primo decretoagli operatori economici colpiti dalla pandemia. Ma ci sono anche due novità. Innanzitutto, la possibilità di chiedere un ricalcolo del ristoro: non più in base al calo di fatturato nel, ma nel periodo tra il 1 aprilee il 31 marzo 2021 rispetto al periodo ...

