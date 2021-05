Senato: Segre, si riunisce commissione contro odio, 'giornata importante attesa 82 anni' (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Ho dovuto aspettare 82 anni, visto che ne avevo 8 quando ho iniziato ad ascoltare i primi discorsi d'odio. Oggi ho 90 anni e sicuramente è una giornata importante". Lo afferma la senatrice a vita Liliana Segre, dopo la riunione della commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, che oggi si è riunita per la prima volta dopo la seduta che l'aveva eletta alla presidenza. Tra le decisioni quella di calendarizzare una serie di audizioni sui discorsi d'odio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Ho dovuto aspettare 82, visto che ne avevo 8 quando ho iniziato ad ascoltare i primi discorsi d'. Oggi ho 90e sicuramente è una". Lo afferma la senatrice a vita Liliana, dopo la riunione dellastraordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'e alla violenza, che oggi si è riunita per la prima volta dopo la seduta che l'aveva eletta alla presidenza. Tra le decisioni quella di calendarizzare una serie di audizioni sui discorsi d'

