Lies of P annunciato per console e PC (Di giovedì 20 maggio 2021) Un’interpretazione oscuramente barocca della storia di Pinocchio Neowiz e Round8 Studio hanno annunciato oggi Lies of P, un nuovissimo gioco di ruolo d’azione in stile Souls ispirato al classico romanzo italiano di Carlo Collodi. Costruito da zero utilizzando Unreal Engine 4 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S / X, Lies of P racconta la storia di Leggi su insidethegame.home.blog (Di giovedì 20 maggio 2021) Un’interpretazione oscuramente barocca della storia di Pinocchio Neowiz e Round8 Studio hannooggiof P, un nuovissimo gioco di ruolo d’azione in stile Souls ispirato al classico romanzo italiano di Carlo Collodi. Costruito da zero utilizzando Unreal Engine 4 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series S / X,of P racconta la storia di

Advertising

insidetgame : Lies of P annunciato per console e PC - Nextplayer_it : Annunciato Lies of P - titolo basato sulla favola di Pinocchio, in stile Bloodborne - SerialGamerITA : Lies of P: annunciato il nuovo action GDR per next gen che reinterpreta la storia di #liesofp #neowiz #pinocchio -