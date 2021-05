La Juventus vince la Coppa ma è delusa: “Complimenti da una sola società” (Di giovedì 20 maggio 2021) La Juventus vince la Coppa ma ci sono polemiche perché nessuno si è complimentato: l’ha fatto solo una società di Serie C La Juventus vince la Coppa Italia 2020-2021 (Getty Images)La Juventus ieri sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia ha vinto la sua 14esima Coppa Italia, la quinta negli ultimi dieci anni. Un successo che salva la stagione bianconera (e forse la panchina di Andrea Pirlo) vincendo il secondo trofeo dopo la Super Coppa Italiana. È stata battuta l’Atalanta, una delle squadre più in forma e che ha mostrato un ottimo calcio per tutto il campionato. C’è però un po’ di amarezza, una ‘mancanza’ che i juventini hanno notato e che è servita in un certo qual modo a rilanciare ... Leggi su ck12 (Di giovedì 20 maggio 2021) Lalama ci sono polemiche perché nessuno si è complimentato: l’ha fatto solo unadi Serie C LalaItalia 2020-2021 (Getty Images)Laieri sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia ha vinto la sua 14esimaItalia, la quinta negli ultimi dieci anni. Un successo che salva la stagione bianconera (e forse la panchina di Andrea Pirlo)ndo il secondo trofeo dopo la SuperItaliana. È stata battuta l’Atalanta, una delle squadre più in forma e che ha mostrato un ottimo calcio per tutto il campionato. C’è però un po’ di amarezza, una ‘mancanza’ che i juventini hanno notato e che è servita in un certo qual modo a rilanciare ...

