Il miglior acquisto: Achraf Hakimi (Di giovedì 20 maggio 2021) Per poter motivare l’assegnazione del premio al miglior acquisto è necessario prima capire cosa distingue un buon affare da un altro. Come si valuta, quindi, un buon acquisto? Se potessimo pesarlo con una bilancia a due piatti dovremmo mettere il rendimento stagionale da una parte, e le aspettative di inizio stagione e il prezzo del cartellino dall’altra. Ora, nonostante non abbia la minima idea di come funzioni una bilancia a due piatti nella realtà (d’altra parte credo che nessuno abbia mai visto o utilizzato davvero una bilancia a due piatti), questa metafora potrebbe comunque tornare utile per capire perché, tra i tre candidati andati a votazione per questo premio, alla fine abbia prevalso proprio Hakimi. Se è indubbio infatti che Hakimi, Romero e Chiesa abbiano avuto tutti una buona stagione, e ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 20 maggio 2021) Per poter motivare l’assegnazione del premio alè necessario prima capire cosa distingue un buon affare da un altro. Come si valuta, quindi, un buon? Se potessimo pesarlo con una bilancia a due piatti dovremmo mettere il rendimento stagionale da una parte, e le aspettative di inizio stagione e il prezzo del cartellino dall’altra. Ora, nonostante non abbia la minima idea di come funzioni una bilancia a due piatti nella realtà (d’altra parte credo che nessuno abbia mai visto o utilizzato davvero una bilancia a due piatti), questa metafora potrebbe comunque tornare utile per capire perché, tra i tre candidati andati a votazione per questo premio, alla fine abbia prevalso proprio. Se è indubbio infatti che, Romero e Chiesa abbiano avuto tutti una buona stagione, e ...

Il miglior acquisto: Achraf Hakimi L'Ultimo Uomo

