Fiorentina | Juric torna protagonista nel casting

FIRENZE - La panchina della Fiorentina è bollente. C'è Beppe Iachini , che sabato taglierà il traguardo della gara numero 200 in A, ma la sua avventura è ai titoli di coda. La "road map" è stata ...

FIRENZE - La panchina dellaè bollente. C'è Beppe Iachini , che sabato taglierà il traguardo della gara numero 200 in A, ma la sua avventura è ai titoli di coda. La "road map" è stata disegnata, ora bisogna aspettare ...l'esperienza internazionale, un gioco che diverte, la capacità di gestire rose di livello e anche che è nato a Rossano Calabro ed è dichiaratamente tifoso della. Ancora in corsa, ...A quanto riportato dai colleghi, i blucerchiati offrirebbero all’Uomo di Spalato un triennale da due milioni di euro a stagione Un triennale da due milioni a stagione: sono queste, a quanto riportato ...Gattuso, Juric, Fonseca o Tedesco: sarà uno di loro il prossimo allenatore dei viola della Fiorentina per la prossima stagione ...