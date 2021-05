Dalla Spagna: Valencia interessato a Pezzella (Di giovedì 20 maggio 2021) Dalla Spagna segnalano l’interesse del Valencia nei confronti del difensore della Fiorentina German Pezzella. Secondo quanto riportato dal quotidiano As, la prossima settimana è previsto un summit tra gli agenti del giocatore e la dirigenza spagnolo. Il capitano dei viola ha il contratto che scade nel 2021 e il rinnovo per ora appare lontano. Pezzella è il grande obiettivo di mercato del Valencia per la prossima stagione. FOTO: Twitter Pezzella L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021)segnalano l’interesse delnei confronti del difensore della Fiorentina German. Secondo quanto riportato dal quotidiano As, la prossima settimana è previsto un summit tra gli agenti del giocatore e la dirigenza spagnolo. Il capitano dei viola ha il contratto che scade nel 2021 e il rinnovo per ora appare lontano.è il grande obiettivo di mercato delper la prossima stagione. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

