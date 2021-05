Cricelli (Simg): “Per zoccolo duro fumatori regole talebane inutili” (Di giovedì 20 maggio 2021) Per lo ‘zoccolo duro’ dei fumatori che, pur conoscendo il rischio, non vogliono smettere di fumare, “essere talebani, puntando sui divieti assoluti, non serve se si vuole raggiungere l’obiettivo”. Perché “quando una persona non vuole smettere o ha cercato di farlo senza riuscire, continuerà con la sigaretta classica. Sulle alternative in grado di diminuire il rischio derivante dal tabacco non servono ambiguità, ma informazioni, anche ai medici”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Claudio Cricelli, presidente la Società italiana medici di medicina generale e delle cure primarie (Simg), commentando lo Europe’s Beating Cancer Plan, il piano europeo per sconfiggere il cancro, presentato dalla Commissione europea, che tra le azioni previste comprende anche la disassuefazione al fumo, equiparando le sigarette ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) Per lo ‘’ deiche, pur conoscendo il rischio, non vogliono smettere di fumare, “essere talebani, puntando sui divieti assoluti, non serve se si vuole raggiungere l’obiettivo”. Perché “quando una persona non vuole smettere o ha cercato di farlo senza riuscire, continuerà con la sigaretta classica. Sulle alternative in grado di diminuire il rischio derivante dal tabacco non servono ambiguità, ma informazioni, anche ai medici”. Lo spiega all’Adnkronos Salute Claudio, presidente la Società italiana medici di medicina generale e delle cure primarie (), commentando lo Europe’s Beating Cancer Plan, il piano europeo per sconfiggere il cancro, presentato dalla Commissione europea, che tra le azioni previste comprende anche la disassuefazione al fumo, equiparando le sigarette ...

Advertising

giornaleradiofm : Salute: Cricelli (Simg): 'Per zoccolo duro fumatori regole talebane inutili': Roma, 20 mag. (Adnkronos Salute) - Pe… - lifestyleblogit : Cricelli (Simg): 'Per zoccolo duro fumatori regole talebane inutili' - - italiaserait : Cricelli (Simg): “Per zoccolo duro fumatori regole talebane inutili” - TV7Benevento : Cricelli (Simg): 'Per zoccolo duro fumatori regole talebane inutili'... - fisco24_info : Cricelli (Simg): 'Per zoccolo duro fumatori regole talebane inutili': 'Medici famiglia affrontano tutti i giorni il… -

Ultime Notizie dalla rete : Cricelli Simg Cricelli (Simg): 'Per zoccolo duro fumatori regole talebane inutili' Lo spiega all'Adnkronos Salute Claudio Cricelli, presidente la Società italiana medici di medicina generale e delle cure primarie (Simg), commentando lo Europe's Beating Cancer Plan, il piano europeo ...

Cricelli (Simg): "Per zoccolo duro fumatori regole talebane inutili" Lo spiega all'Adnkronos Salute Claudio Cricelli, presidente la Società italiana medici di medicina generale e delle cure primarie (Simg), commentando lo Europe's Beating Cancer Plan , il piano ...

Cricelli (Simg): "Per zoccolo duro fumatori regole talebane inutili" Adnkronos Cricelli (Simg): “Per zoccolo duro fumatori regole talebane inutili” Lo spiega all’Adnkronos Salute Claudio Cricelli, presidente la Società italiana medici di medicina generale e delle cure primarie (Simg), commentando lo Europe’s Beating Cancer Plan, il piano europeo ...

Casa luogo di cura, priorità per la nuova medicina del territorio La nuova medicina territoriale sia integrata con strutture e specialisti. Le priorità per non sprecare il Pnrr e avvicinare davvero la cura.

Lo spiega all'Adnkronos Salute Claudio, presidente la Società italiana medici di medicina generale e delle cure primarie (), commentando lo Europe's Beating Cancer Plan, il piano europeo ...Lo spiega all'Adnkronos Salute Claudio, presidente la Società italiana medici di medicina generale e delle cure primarie (), commentando lo Europe's Beating Cancer Plan , il piano ...Lo spiega all’Adnkronos Salute Claudio Cricelli, presidente la Società italiana medici di medicina generale e delle cure primarie (Simg), commentando lo Europe’s Beating Cancer Plan, il piano europeo ...La nuova medicina territoriale sia integrata con strutture e specialisti. Le priorità per non sprecare il Pnrr e avvicinare davvero la cura.