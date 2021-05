Covid: Draghi, 'importante aver dato un mese in presenza a scuola ai ragazzi' (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Quelle di lunedì sono state "decisioni coraggiose e le graduali riaperture hanno significato dare un mese in più a scuola in presenza ai ragazzi" e questo è stato "importante". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Quelle di lunedì sono state "decisioni coraggiose e le graduali riaperture hanno significato dare unin più ainai" e questo è stato "". Così il premier Marioin conferenza stampa.

