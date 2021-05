Coppa Italia, Pirlo: "La Juve ha meritato la vittoria. MI riconfermerei" (Di giovedì 20 maggio 2021) Reggio Emilia, 19 maggio 2021 " La Juventus alza al cielo la Coppa Italia piegando nella finale del Mapei Stadium l'Atalanta 2 - 1 , grazie alle reti di Chiesa e Kulusevski , autore anche dell'assist ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Reggio Emilia, 19 maggio 2021 " Lantus alza al cielo lapiegando nella finale del Mapei Stadium l'Atalanta 2 - 1 , grazie alle reti di Chiesa e Kulusevski , autore anche dell'assist ...

Advertising

juventusfc : E' FINITAAAAAA!!!! LA COPPA ITALIA E'... #ITAL14NCUP! GRANDI RAGAZZI!!! ???????????????????????????? - btsportfootball : ?????????????? 3 x Premier League 2 x League Cup 1 x FA Cup 1 x Champions League ???? 4 x Champions League 3 x FIFA Club W… - FootballJOE : In 1999, Gianluigi Buffon won his first Coppa Italia alongside Enrico Chiesa at Parma. Tonight, he won his sixth C… - nuccialupetta : RT @RadioItalia: Bravissima Annalisa! Ha cantato in maniera impeccabile l'Inno di Mameli prima della finale di Coppa Italia! @NaliOfficial… - Rob_RB4 : RT @mike_fusco: A degna conclusione di una VERGOGNOSA serata da primo canale sovietico nel 1980 ('La Juve vince la Coppa Italia in una stag… -