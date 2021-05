BCE | Lane | “Aumenti prezzi materie prime non sono una minaccia per l’inflazione”

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – I recentidellenonunaper. Lo conferma il capo economista della BCE, Philip, in occasione di un webminar dell’Institute of International and European Affairs.ha spiegato che glideidelle commodities, dovuti a strozzature nelle catene di approvvigionamento, a loro volta determinate da errate previsioni dei player economici, non hanno nulla a che vedere con i fondamentali dell’economia e quindi non rappresentano unadi “persistente aumento inflazionistico“. “Devi guardare al livello, non al cambiamento più recente”, avrebbe detto, secondo il Financial Times, aggiungendo “quando stai ...

I recenti aumenti delle materie prime non sono una minaccia per l'inflazione. Lo conferma il capo economista della BCE, Philip Lane, in occasione ...
I rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona hanno invertito la rotta e sono in gran parte scesi nella seconda metà della seduta. Unica eccezione il tasso di finanziamento del Bund tedesco ...