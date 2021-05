Al via l’HUB vaccinale regionale Dacia Arena (Di giovedì 20 maggio 2021) Con le prime somministrazioni di vaccini ai dipendenti delle aziende associate a Confindustria Udine, è stato ufficialmente inaugurato a Udine, questa mattina, in prossimità dell’ingresso della curva nord, “l’HUB vaccinale regionale Dacia Arena per la campagna di immunizzazione dei lavoratori delle imprese associate gestito da Confindustria Udine in collaborazione con Croce Rossa Italiana del FVG, ASA, Ordine degli Infermieri dell’ex provincia di Udine, Udinese Calcio Spa, CGIL, CISL e UIL. “Sono orgogliosa di questo risultato. Sono orgogliosa di essere friulana. Sono orgogliosa di far parte di questo territorio” sono statele prime parole della presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, che ha tributato un sincero ringraziamentoalla Regione, dandole atto di ragionevolezza e di ... Leggi su udine20 (Di giovedì 20 maggio 2021) Con le prime somministrazioni di vaccini ai dipendenti delle aziende associate a Confindustria Udine, è stato ufficialmente inaugurato a Udine, questa mattina, in prossimità dell’ingresso della curva nord, “per la campagna di immunizzazione dei lavoratori delle imprese associate gestito da Confindustria Udine in collaborazione con Croce Rossa Italiana del FVG, ASA, Ordine degli Infermieri dell’ex provincia di Udine, Udinese Calcio Spa, CGIL, CISL e UIL. “Sono orgogliosa di questo risultato. Sono orgogliosa di essere friulana. Sono orgogliosa di far parte di questo territorio” sono statele prime parole della presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli, che ha tributato un sincero ringraziamentoalla Regione, dandole atto di ragionevolezza e di ...

