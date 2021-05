Pixel 6, Google punterà tutto sulle fotocamere (Di mercoledì 19 maggio 2021) La strada che ci porterà alla presentazione di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro è ancora molto lunga, tuttavia sembra che ormai si sia dato il via ad un fiume di informazioni a riguardo che sarà difficile da fermare. Nuove indiscrezioni e presunte foto reali del futuro smartphone di punta Made by Google sembrano indicare la presenza di una lente periscopica sul retro di Pixel 6 Pro. Stando a diversi rumor che stanno circolando in rete infatti il modello Pro della nuova generazione potrebbe avere tre diverse fotocamere, di cui una in particolare potrebbe essere uno zoom di tipo periscopico, simile a quello di Mi 11 Ultra e Galaxy S21 Ultra. Quest’ultimo infatti sarebbe in grado di effettuare un zoom ottico, ovvero con scorrimento dei gruppi di lenti, anziché effettuare un semplice crop ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) La strada che ci porterà alla presentazione di6 e6 Pro è ancora molto lunga, tuttavia sembra che ormai si sia dato il via ad un fiume di informazioni a riguardo che sarà difficile da fermare. Nuove indiscrezioni e presunte foto reali del futuro smartphone di punta Made bysembrano indicare la presenza di una lente periscopica sul retro di6 Pro. Stando a diversi rumor che stanno circolando in rete infatti il modello Pro della nuova generazione potrebbe avere tre diverse, di cui una in particolare potrebbe essere uno zoom di tipo periscopico, simile a quello di Mi 11 Ultra e Galaxy S21 Ultra. Quest’ultimo infatti sarebbe in grado di effettuare un zoom ottico, ovvero con scorrimento dei gruppi di lenti, anziché effettuare un semplice crop ...

