My Adventures With Superman, Jack Quaid è Clark Kent dopo The Boys: "È fantastico far parte di mondi diversi" (Di mercoledì 19 maggio 2021) Jack Quaid, star di The Boys, ha parlato della possibilità di dare voce a Clark Kent nella serie animata My Adventures With Superman. Jack Quaid avrà il ruolo di Clark Kent nella nuova serie animata intitolata My Adventures With Superman e l'attore, attualmente anche nel cast di The Boys, ha commentato il suo coinvolgimento nel progetto. L'attore ha infatti parlato di come gestirà due personaggi così diversi, oltre a continuare il suo impegno in Star Trek: Lower Decks, in una nuova intervista rilasciata a ComicBook.com. Jack Quaid, parlando di My ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 maggio 2021), star di The, ha parlato della possibilità di dare voce anella serie animata Myavrà il ruolo dinella nuova serie animata intitolata Mye l'attore, attualmente anche nel cast di The, ha commentato il suo coinvolgimento nel progetto. L'attore ha infatti parlato di come gestirà due personaggi così, oltre a continuare il suo impegno in Star Trek: Lower Decks, in una nuova intervista rilasciata a ComicBook.com., parlando di My ...

