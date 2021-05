Come funziona il Green Pass per spostarsi in Italia (Di mercoledì 19 maggio 2021) (immagine: Pixabay)Che cos’è? A cosa serve? Dove reperirlo? Ecco cosa c’è da sapere sul Green Pass per spostarsi sul territorio nazionale. Che cos’è il Green Pass? Introdotto dal decreto anti-Covid del 22 aprile scorso, il Green Pass o certificazione verde è un documento che attesta l’avvenuta vaccinazione anti-Covid, di essere guariti dalla malattia o di essere in possesso di esito negativo di un test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti. A cosa serve? Il Green Pass è stato pensato per consentire lo spostamento tra regioni arancioni e rosse, ma anche per far visita agli ospiti delle case di riposo. Dal 15 giugno, inoltre, dovrà essere esibito per poter partecipare a eventi Come matrimoni, ricevimenti, ... Leggi su wired (Di mercoledì 19 maggio 2021) (immagine: Pixabay)Che cos’è? A cosa serve? Dove reperirlo? Ecco cosa c’è da sapere sulpersul territorio nazionale. Che cos’è il? Introdotto dal decreto anti-Covid del 22 aprile scorso, ilo certificazione verde è un documento che attesta l’avvenuta vaccinazione anti-Covid, di essere guariti dalla malattia o di essere in possesso di esito negativo di un test molecolare o antigenico nelle 48 ore precedenti. A cosa serve? Ilè stato pensato per consentire lo spostamento tra regioni arancioni e rosse, ma anche per far visita agli ospiti delle case di riposo. Dal 15 giugno, inoltre, dovrà essere esibito per poter partecipare a eventimatrimoni, ricevimenti, ...

