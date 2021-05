Bianchi, forti investimenti per più tempo pieno a scuola (Di mercoledì 19 maggio 2021) "Siamo convinti che sia necessario prevedere una scuola che vada sempre più verso il tempo pieno, in cui però il tempo pieno non sia solo l'ampliamento di quanto c'è già ora ma sia la possibilità di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) "Siamo convinti che sia necessario prevedere unache vada sempre più verso il, in cui però ilnon sia solo l'ampliamento di quanto c'è già ora ma sia la possibilità di ...

Advertising

borrillo62 : RT @SkyTG24: Bianchi: “Forti investimenti per più tempo pieno a scuola” - SkyTG24 : Bianchi: “Forti investimenti per più tempo pieno a scuola” - CorriereQ : Bianchi, forti investimenti per più tempo pieno a scuola - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Bianchi: 'Forti investimenti per più tempo pieno a scuola' #ANSA - iconanews : Bianchi, forti investimenti per più tempo pieno a scuola -