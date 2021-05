Napoli, salgono le quotazioni di Allegri: l’allenatore ha preso in considerazione gli azzurri (Di martedì 18 maggio 2021) Massimiliano Allegri avrebbe preso in considerazione la panchina del Napoli: le ultime Solo un’altra partita, l’ultima del campionato, e poi Gennaro Gattuso dirà addio alla panchina del Napoli. I partenopei andranno così alla ricerca di un nuovo allenatore con la lista dei preferiti che è sempre la stessa: Spalletti, Juric, Simone Inzaghi e… Massimiliano Allegri. Proprio le quotazioni dell’ex allenatore della Juventus, obiettivo numero uno del Real Madrid, sarebbero infatti tornate a salire nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, infatti, Allegri è in contatto frequente con Aurelio De Laurentiis e il tecnico avrebbe preso seriamente in considerazione di accettare la sfida affascinante ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Massimilianoavrebbeinla panchina del: le ultime Solo un’altra partita, l’ultima del campionato, e poi Gennaro Gattuso dirà addio alla panchina del. I partenopei andranno così alla ricerca di un nuovo allenatore con la lista dei preferiti che è sempre la stessa: Spalletti, Juric, Simone Inzaghi e… Massimiliano. Proprio ledell’ex allenatore della Juventus, obiettivo numero uno del Real Madrid, sarebbero infatti tornate a salire nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, infatti,è in contatto frequente con Aurelio De Laurentiis e il tecnico avrebbeseriamente indi accettare la sfida affascinante ...

