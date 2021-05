Letta, Salvini e la teoria dei giochi. L’analisi di Pennisi (Di martedì 18 maggio 2021) La stampa cartacea è inondata dalle polemiche tra il segretario del Partito democratico Enrico Letta ed il leader della Lega Matteo Salvini. Sono tutte fake news, bufale, falsità, pettegolezzi. Ciò non vuole dire che Enrico e Matteo si vogliano bene o abbiano stretto un’alleanza segreta benedetta dalla Loggia Ungheria, anche essa segreta. Sanno che, di riffa, di raffa e di baracca, devono convivere in una “grande coalizione” in equilibrio sempre instabile ma che, purtuttavia, regge e continuerà a a reggere a lungo e si stanno esercitando in “teoria dei giochi multipli su più tavoli”. Come si addice a politici di rango. Ne sapevano poco o nulla quando è iniziata questa esperienza di governo. Erano consapevoli che il presidente del Consiglio Mario Draghi (lui ha studiato in America ed è diventato professore!!!) ne sa ... Leggi su formiche (Di martedì 18 maggio 2021) La stampa cartacea è inondata dalle polemiche tra il segretario del Partito democratico Enricoed il leader della Lega Matteo. Sono tutte fake news, bufale, falsità, pettegolezzi. Ciò non vuole dire che Enrico e Matteo si vogliano bene o abbiano stretto un’alleanza segreta benedetta dalla Loggia Ungheria, anche essa segreta. Sanno che, di riffa, di raffa e di baracca, devono convivere in una “grande coalizione” in equilibrio sempre instabile ma che, purtuttavia, regge e continuerà a a reggere a lungo e si stanno esercitando in “deimultipli su più tavoli”. Come si addice a politici di rango. Ne sapevano poco o nulla quando è iniziata questa esperienza di governo. Erano consapevoli che il presidente del Consiglio Mario Draghi (lui ha studiato in America ed è diventato professore!!!) ne sa ...

Advertising

ilriformista : Vince il “metodo Draghi”, messi da parte quelli degli azionisti di maggioranza Letta e Salvini (e Meloni all’opposi… - LegaSalvini : Francesco #Storace: “In effetti Letta non ha torto. Come fa con legge Zan, Ius Soli e patrimoniale se c’è Salvini a… - fattoquotidiano : D’Alema: “Letta sul palco accanto a Salvini per Israele? C’è qualcosa che non funziona a sinistra” – Video - anna_volante : @CalaminiciM Il governo giallorosso avrebbe dovuto essere la rampa di lancio per la risalita del PD. Francamente in… - DWandererD : @ilriformista @claudiafusani Ma che occhiali avete, al Riformista? Ha vinto la linea di Salvini al 90%, è Letta, e… -