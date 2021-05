Isola dei Famosi 2021 | l’incredibile trasformazione dei naufraghi | ecco quanti kg hanno perso

Leggi su trashblog

(Di martedì 18 maggio 2021) Che l’esperienza dell’deisia un’esperienza che mette a dura prova non solo la mente, ma anche il corpo, ormai si sa bene. Si tratta di un reality molto particolare dove di sconti ce ne sono davvero pochi e dove idevono mettersi alla prova, giorno dopo giorno, contando sui loro istinti e sui loro intuiti. E facendo uno sforzo fisico sovraumano per adattarsi all’ambiente circostante. Uno sforzo che ti cambia dentro, ma anche fuori. Come ogni anno, anche questa edizione dell’deivolge al termine e, come ogni anno, non possiamo fare a meno di guardare agli incredibili cambiamenti dei concorrenti. Arrivati pasciuti e (forse) fuori forma in Honduras, i nostrioggila pelle arsa dal sole e il ...