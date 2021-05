Il suo slogan è: «La cucina vegana non è da sfigati». Provare per credere! (Di martedì 18 maggio 2021) Il suo slogan è: «La cucina vegana non è da sfigati». Carlotta Perego, classe 1993, non ama definirsi blogger né influencer. Preferisce “content creator”. Non ha un ristorante e non vuole aprirne uno, almeno per ora, ma nel mondo del food è l’incarnazione del nuovo. Carlotta Perego, 28 anni, monzese, autrice di “cucina botanica” (Gribaudo), da cui è tratta la ricetta dell’Hummus. Il suo Instagram @cucinabotanica ha oltre mezzo milione di follower tra i 18 e 30, curiosi di Provare le lasagne al ragù di lenticchie e il burger alla barbabietola. Ricette già raccolte nel libro cucina Botanica (Gribaudo). Eppure il cibo non è stato la sua prima scelta. Laurea in Fashion Design, master internazionale in Buying and Merchandising, primo impiego nella ... Leggi su iodonna (Di martedì 18 maggio 2021) Il suoè: «Lanon è da». Carlotta Perego, classe 1993, non ama definirsi blogger né influencer. Preferisce “content creator”. Non ha un ristorante e non vuole aprirne uno, almeno per ora, ma nel mondo del food è l’incarnazione del nuovo. Carlotta Perego, 28 anni, monzese, autrice di “botanica” (Gribaudo), da cui è tratta la ricetta dell’Hummus. Il suo Instagram @botanica ha oltre mezzo milione di follower tra i 18 e 30, curiosi dile lasagne al ragù di lenticchie e il burger alla barbabietola. Ricette già raccolte nel libroBotanica (Gribaudo). Eppure il cibo non è stato la sua prima scelta. Laurea in Fashion Design, master internazionale in Buying and Merchandising, primo impiego nella ...

