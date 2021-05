Covid: Conte, ‘ok a gradualità aperture, chi soffia su fuoco pensa a sondaggi non a Paese’ (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Non esiste altro criterio per affrontare la pandemia se non quello della gradualità, della ragionevolezza. Per riaprire e non tornare più indietro è necessario procedere con adeguata proporzionalità in ogni decisione. è una convinzione che con il Movimento 5 Stelle abbiamo condiviso da subito e che oggi ribadiamo con convinzione, dopo che i fatti stanno premiando la determinazione della nostra linea. Allestire improvvisate raccolte firme o soffiare sul fuoco del disagio del Paese non serve: lo testimonia, d’altronde, anche la repentina retromarcia di chi fino a ieri urlava contro le scelte più logiche e ragionate. La rabbia e la frustrazione di operatori economici e cittadini meritano rispetto, vanno ascoltate e tenute in considerazione. Non vanno strumentalizzate”. Lo scrive su Facebook l’ex premier e ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. (Adnkronos) – “Non esiste altro criterio per affrontare la pandemia se non quello della, della ragionevolezza. Per riaprire e non tornare più indietro è necessario procedere con adeguata proporzionalità in ogni decisione. è una convinzione che con il Movimento 5 Stelle abbiamo condiviso da subito e che oggi ribadiamo con convinzione, dopo che i fatti stanno premiando la determinazione della nostra linea. Allestire improvvisate raccolte firme ore suldel disagio del Paese non serve: lo testimonia, d’altronde, anche la repentina retromarcia di chi fino a ieri urlava contro le scelte più logiche e ragionate. La rabbia e la frustrazione di operatori economici e cittadini meritano rispetto, vanno ascoltate e tenute in considerazione. Non vanno strumentalizzate”. Lo scrive su Facebook l’ex premier e ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Conte Governo Draghi: dal 24 maggio tornano gli allenamenti in palestra ...Consiglio dei Ministri in merito alle Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid ... quando la seconda ondata spinse il Governo Conte a una nuova stretta, che determinò la chiusura di ...

Covid, somministrato il vaccino a Biagio Conte: 'Fatelo tutti' PALERMO - Anche il missionario laico Biagio Conte ha ricevuto la dose di vaccino anti covid. Il commissario per l'emergenza Covid in provincia di Palermo Renato Costa e la sua équipe si sono posti l'obiettivo di non lasciare indietro nessuno ...

Covid, Conte: riaperture graduali, no farneticanti scorciatoie Tiscali.it L'economia giapponese in contrazione dell'1,3% nel primo trimestre Video: Da Conte a Draghi (Mediaset) "Il consumo personale è stato particolarmente colpito dalle misure di emergenza del Covid-19", ha affermato Naoya Oshikubo, economista senior di SuMi TRUST, in ...

Scuola, ricordate i banchi a rotelle? Arriva la bocciatura definitiva: inutili e inutilizzati I risultati di un sondaggio della "Tecnica della Scuola" non lasciano dubbi: la trovata ministeriale firmata Azzolina ai tempi del Conte bis si è rivelata un vero buco nell'acqua Nelle scuole i famosi ...

