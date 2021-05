Catalogna | gli indipendentisti governeranno insieme I due obiettivi comuni | autonomia e indulto ai politici “secessionisti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) Laha scongiurato il rischio di nuove elezioni in extremis. Dopo 90 giorni di trattative, i due principali partiti, Esquerra Republicana (Erc) e Junts per Catalunya (JxC), hanno raggiunto un accordo per governarecon l’appoggio esterno degli anticapitalisti di Candidatura d’Unitat Popular (Cup). Prima di convocare la sessione plenaria per votare la fiducia al prossimo governatore dell’esecutivo regionale, JxC ha chiesto il parere dei suoi militanti. In caso negativo, il partito faciliterà l’investitura di Pere Aragonès, candidato di Erc, ma non farà parte del governo. Aragonès è presidente ad interim dall’inabilitazione di Quim Torra per “disobbedienza” nel settembre 2020. Alle elezioni del 14 febbraio, il suo partito ha superato JxC diventando leader del fronte indipendentista e si è posizionato ...