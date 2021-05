Barella: “Conte come un fratello maggiore, con lui sapevo di vincere” (Di martedì 18 maggio 2021) In una lunga intervista a France Football, Nicolò Barella ha parlato della vittoria dello scudetto dell’Inter e, in particolare, di Antonio Conte: “Con lui sapevo che la possibilità di vincere era reale. Anche lo scorso anno, ma avevamo probabilmente bisogno di capire l’allenatore e la sua mentalità. La seconda stagione l’abbiamo iniziata per vincerla. L’arrivo di Conte è stato quel qualcosa in più che mi ha convinto a scegliere l’Inter. Il club è stato bravo a prendere lui come allenatore e lui a scegliere il gruppo. Ha dato un grande impulso. È uno molto diretto: se qualcosa non gli piace non fa tanti giri di parole. E poi andiamo sempre a mille all’ora. Ha linee direttrici chiare, è talmente competente su tutto, dal mentale alla tattica agli allenamenti. Non è semplice entrare nei ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 18 maggio 2021) In una lunga intervista a France Football, Nicolòha parlato della vittoria dello scudetto dell’Inter e, in particolare, di Antonio: “Con luiche la possibilità diera reale. Anche lo scorso anno, ma avevamo probabilmente bisogno di capire l’allenatore e la sua mentalità. La seconda stagione l’abbiamo iniziata per vincerla. L’arrivo diè stato quel qualcosa in più che mi ha convinto a scegliere l’Inter. Il club è stato bravo a prendere luiallenatore e lui a scegliere il gruppo. Ha dato un grande impulso. È uno molto diretto: se qualcosa non gli piace non fa tanti giri di parole. E poi andiamo sempre a mille all’ora. Ha linee direttrici chiare, è talmente competente su tutto, dal mentale alla tattica agli allenamenti. Non è semplice entrare nei ...

