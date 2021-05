Ultime Notizie Roma del 17-05-2021 ore 14:10 (Di lunedì 17 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in primo piano un’altra settimana segnata da una riduzione significativa del numero di nuovi casi di infezione da coronavirus in Italia si tratta di un calo di 18534 27,8% la settimana scorsa a induzione era stata del 19 % per il ministro degli altri Luigi Di Maio ci aspettano allentamento delle misure la lega farà il punto Domani mattina ma se mi dice di sì di apertura di partenza speranza invita alla prudenza intanto fagli di apertura allo studio in Italia quella delle discoteche con un esperimento in due locali uno ha chiuso e l’altro all’aperto per 2000 persone dotate di Green pass e Lazio si pensa ad un open day per i maturandi esteri l’esercito israeliano ha colpito 15 km della rete del tunnel di hamas nella Striscia lo fa sapere il portavoce ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 17 maggio 2021)dailynews radiogiornale l’informazione e buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid in primo piano un’altra settimana segnata da una riduzione significativa del numero di nuovi casi di infezione da coronavirus in Italia si tratta di un calo di 18534 27,8% la settimana scorsa a induzione era stata del 19 % per il ministro degli altri Luigi Di Maio ci aspettano allentamento delle misure la lega farà il punto Domani mattina ma se mi dice di sì di apertura di partenza speranza invita alla prudenza intanto fagli di apertura allo studio in Italia quella delle discoteche con un esperimento in due locali uno ha chiuso e l’altro all’aperto per 2000 persone dotate di Green pass e Lazio si pensa ad un open day per i maturandi esteri l’esercito israeliano ha colpito 15 km della rete del tunnel di hamas nella Striscia lo fa sapere il portavoce ...

