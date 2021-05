Senza cellulari, né internet, la caccia alle notizie si faceva appostandosi per lunghe ore nei luoghi "caldi" (Di lunedì 17 maggio 2021) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Venticinque luglio 1990. È una delle date che ha segnato la mia vita. Avevo 25 anni e quel giorno sono stata iscritta nell’albo dei giornalisti. Una soddisfazione immensa, un sogno che si realizzava. Ero giovane, piena di entusiasmo. Lavoravo a Il Messaggero, il quotidiano della mia città. Aver ottenuto la possibilità di fare il praticantato, superare l’esame di Stato, ottenere il tesserino era la prima fase di un percorso che dura ancora adesso. E sì, posso dirlo, sempre con lo stesso entusiasmo. Forse addirittura con più passione. Sono trascorsi moltissimi anni, ma i ricordi di quel periodo non sono sbiaditi. Il mondo era totalmente diverso da quello di oggi. Per i giornalisti ancora di più. I telefoni cellulari non esistevano. E questo ci costringeva ad andare sempre sui posti dove avvenivano i ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 maggio 2021) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Venticinque luglio 1990. È una delle date che ha segnato la mia vita. Avevo 25 anni e quel giorno sono stata iscritta nell’albo dei giornalisti. Una soddisfazione immensa, un sogno che si realizzava. Ero giovane, piena di entusiasmo. Lavoravo a Il Messaggero, il quotidiano della mia città. Aver ottenuto la possibilità di fare il praticantato, superare l’esame di Stato, ottenere il tesserino era la prima fase di un percorso che dura ancora adesso. E sì, posso dirlo, sempre con lo stesso entusiasmo. Forse addirittura con più passione. Sono trascorsi moltissimi anni, ma i ricordi di quel periodo non sono sbiaditi. Il mondo era totalmente diverso da quello di oggi. Per i giornalisti ancora di più. I telefoninon esistevano. E questo ci costringeva ad andare sempre sui posti dove avvenivano i ...

