Ridateci la #libertà di essere liberi

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il ritorno alla libertà si avvicina ma è anche tempo di tornare alla normalità, perché tutto ciò che è sempre stato non sia solo un ricordo per i posteri

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ridateci #libertà

il Giornale

ladi essere liberi, senza che questa sia una concessione a tempo.... a parer mio giustamente "il futuro", ma non ottengono ascolto n risposta. A questi ... nei giovani il desiderio die negli anziani la voglia di conservazione. E so, per il mio mestiere ...